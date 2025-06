Un fascio di luce nei cruciverba: la soluzione è Raggio

RAGGIO

Curiosità e Significato di Raggio

La soluzione Raggio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Raggio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Raggio? Il termine raggio indica un fascio di luce che si propaga in linea retta, come i raggi del sole o di una torcia. È anche usato per descrivere linee di energia o di movimento, simbolo di direzione e intensità. In parole semplici, rappresenta un segmento luminoso che attraversa l’aria, rendendo chiaro come la luce si diffonda nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L apertura del compassoQuello laser è perforanteFascio di luceI colpi di luce nelle chiomeL emissione di luce dei neon

Come si scrive la soluzione Raggio

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

