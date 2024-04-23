Prendono luce dall abbaino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prendono luce dall abbaino' è 'Solai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prendono luce dall abbaino" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendono luce dall abbaino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Solai? I solai sono le strutture che separano i piani di un edificio, spesso illuminati dalla luce naturale che entra attraverso l'abbaino. Questi elementi architettonici permettono di beneficiare della luce proveniente dall'alto, migliorando l'ambiente interno e contribuendo al comfort degli spazi. La loro funzione è fondamentale per garantire isolamento e sicurezza, integrandosi con elementi come le finestre o gli abbaini per favorire l'ingresso di luce e aria.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Prendono luce dall abbaino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendono luce dall abbaino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Solai:

S Savona O Otranto L Livorno A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendono luce dall abbaino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

