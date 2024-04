La Soluzione ♚ Essere d abitudine

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Essere d abitudine. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COSTUMARE

Curiosità su Essere d abitudine: O su abitudine wikizionario contiene il lemma di dizionario «abitudine» wikimedia commons contiene immagini o altri file su abitudine abitudine, su treccani... Il veneto (nome nativo vèneto, codice ISO 639-3 vec) è una lingua romanza parlata comunemente in Italia nord-orientale da poco più di due milioni di persone. Il veneto è parlato principalmente nella regione italiana del Veneto, ma anche nel Trentino (principalmente nalla bassa Valsugana e nel Primiero), Friuli-Venezia Giulia, e alcune aree dell'Agro Pontino. La parte rimanente dei parlanti si trova all'estero, principalmente in Istria, Dalmazia, Montenegro, Slovenia e Romania (comunità italo-romene) e in località di emigrazione come l'Argentina, il Messico o gli Stati brasiliani del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito ...

