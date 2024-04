La Soluzione ♚ Il Dini che fu presidente del Consiglio

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Il Dini che fu presidente del Consiglio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAMBERTO

Curiosità su Il dini che fu presidente del consiglio: lamberto dini, matteo renzi, giuseppe conte, mario draghi e giuliano amato al varo del suo secondo governo). il presidente del consiglio dei ministri... Lamberto è un nome proprio di persona italiano maschile.

