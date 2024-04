La Soluzione ♚ Abdel Fattah presidente dell Egito La definizione e la soluzione di 6 lettere: Abdel Fattah presidente dell Egito. AL SISI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Abdel fattah presidente dell egito: della egitto" Abd al-Fatta Said usayn Khalil al-Sisi, noto generalmente come Abdel Fattah al-Sisi (in arabo Abd al-Fatta Said usayn Khalil al-Sisi; Il Cairo, 19 novembre 1954), è un militare e politico egiziano, dal 2014 sesto presidente della Repubblica egiziana. Per il Parlamento europeo e per Amnesty International la sua presidenza si segnala per l'autoritarismo e avrebbe segnato un profondo deterioramento della ... Altre Definizioni con al sisi; abdel; fattah; presidente; egito; Barack ex-presidente americano; Jimmy ex presidente USA;

La risposta a Abdel Fattah presidente dell Egito

AL SISI

La risposta verificata di 6 lettere per risolvere 'Abdel Fattah presidente dell Egito' è AL SISI.