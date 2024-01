La definizione e la soluzione di: Si dice che porta consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Quale dice di possedere un circo di topi ballerini, ed abita invece nell'attico dell'edificio. coraline conosce anche wybie, uno strano ragazzino che abita...

Nel senso astronomico del termine, la notte è la parte del giorno che si alterna al dì. Si tratta dell'intervallo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba, in cui il Sole rimane al di sotto dell'orizzonte.

La durata della notte varia in base al susseguirsi delle stagioni e alla latitudine. Nei giorni di equinozio la notte e il dì hanno in linea teorica la medesima durata; in realtà, la diffrazione dovuta all'atmosfera terrestre fa sì che il giorno risulti più lungo della notte.

Italiano

Sostantivo

notte ( approfondimento) f sing (pl.: notti)

(astronomia) periodo che segue il calar del sole e precede il suo sorgere contraddistinto dal venir meno della luce

Sillabazione

nòt | te

Pronuncia

IPA: /'ntte/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino noctem

Citazione

Vangelo secondo Luca 18,7

Sinonimi

nottata, ore notturne, tarda serata

(senso figurato) oscurità, buio, tenebre, cecità, crepuscolo, decadenza, ignoranza, barbarie

Contrari

giorno, giornata, ore diurne

(senso figurato) civiltà, cultura

Parole derivate

annottare, bella di notte, metronotte, mezzanotte, nottambulo, nottata, nottetempo, nottolone, nottilabio, nottovisore, nottilucente

Proverbi e modi di dire