Un villaggio turistico

Disneyland Paris (precedentemente conosciuto come Euro Disney Resort e Disneyland Resort Paris) è un complesso turistico situato al Marne-la-Vallée, 32 km a Est di Parigi. Formato da due parchi a tema, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park, ospita al suo interno anche un'area con ristoranti, negozi e cinema, chiamata Disney Village, un campo da golf e una serie di hotel. È di proprietà della società francese Euro Disney S.C.A. e della Walt Disney Company. Le lingue ufficiali del parco sono il francese e l'inglese, ma molti cast member sono poliglotti e nel complesso si parlano fino a venti lingue diverse.

La struttura, comprendente entrambi i parchi Disney, è il parco divertimenti più visitato d'Europa e il quarto a livello mondiale.

Ogni giorno vengono organizzati spettacoli all'interno del parco, nonché alcune parate (sfilata di carri e maschere a tema Disney, con i personaggi più famosi). Ogni sera, poco prima dell'orario di chiusura, i due parchi propongono agli ospiti uno spettacolo di luci, musica e fuochi artificiali.

Italiano

Sostantivo

resort ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (inglesismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

re | sort

Pronuncia

IPA: /ri'sort/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese resort cioè "luogo di soggiorno"