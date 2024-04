La Soluzione ♚ Corda

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Corda. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FUNE

Curiosità su Corda: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corda (disambigua). la corda è un insieme di fili intrecciati, di materiali vari, capaci di... La fune è una corda costituita da un insieme di fili metallici o di fibra tessile strettamente avvolti a forma di spirale. Qualora sia costituita da più fili avvolti a spirale attorno un'anima è detta trefolo. L'invenzione della fune metallica a trefoli paralleli è attribuita a Wilhelm August Julius Albert.

