La Soluzione ♚ Confinano con i siriani

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Confinano con i siriani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIBANESI

Curiosità su Confinano con i siriani: Ad hezbollah i suoi sermoni hanno come obiettivo il presidente siriano bashar al-assad, attraendo così i simpatizzanti dei ribelli siriani. ad agosto 2012... Il Libano (in arabo , Lubnan), ufficialmente Repubblica Libanese (in arabo , al-Jumhuriyya al-Lubnaniyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo. Il Libano confina a nord e a est con la Siria e a sud con Israele. A ovest si affaccia sul mar Mediterraneo. La superficie del Libano è di 10452 km². La capitale è Beirut. Le attività economiche principali sono i servizi bancari e finanziari, tradizionalmente sostenuti da un regime economico libero-scambista e competitivo, e il turismo.

