La Soluzione ♚ C è chi la usa con il bastone

La soluzione di 6 lettere per la definizione: C è chi la usa con il bastone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAROTA

Curiosità su C e chi la usa con il bastone: In concomitanza con la diffusione del bastone da passeggio. poco dopo l'introduzione sul mercato divenne popolare anche come "bastone porta accessori":... La carota (Daucus carota L., 1753) è una pianta erbacea dal fusto di colore verde e le radici di colore variabile dall'arancione al nero, appartenente alla famiglia delle Apiaceae; è anche uno dei più comuni ortaggi, e il suo nome deriva dal latino tardo carota, a sua volta dal greco antico at, karoton. La carota spontanea è diffusa in Europa, in Asia e nel Nord Africa. Ne esistono molte e diverse cultivar che sono coltivate in tutte le aree temperate del globo. Allo stato spontaneo è considerata pianta infestante e si trova facilmente in posti assolati ed in zone calde e sassose.

Altre Definizioni con carota; bastone;