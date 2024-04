La Soluzione ♚ Chi le indossa c in lutto

La soluzione di 20 lettere per la definizione: Chi le indossa c in lutto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CHI LE INDOSSA È IN LUTTO

Curiosità su Chi le indossa c in lutto: Il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la morte, in genere, di una persona cara. il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di... Il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la morte, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero.

