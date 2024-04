La Soluzione ♚ Gli anemoni di mare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Gli anemoni di mare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ATTINIE

Curiosità su Gli anemoni di mare: Attinie (actiniaria) sono un ordine di cnidari antozoi sessili della sottoclasse degli esacoralli. le anemoni di mare (nome generalmente usato per designare... Le attinie (Actiniaria) sono un ordine di Cnidari antozoi sessili della sottoclasse degli Esacoralli. Le anemoni di mare (nome generalmente usato per designare l'ordine Actiniaria) sono tra i membri più diversificati e di successo della sottoclasse Hexacorallia. Occupano habitat marini bentonici a tutte le profondità e latitudini. Actiniaria comprende circa 1 200 specie di polipi solitari e senza scheletro che non presentano sinapomorfie anatomiche. Un rappresentante molto noto di questo ordine è Actinia equina (comunemente nota come pomodoro di mare), che popola la zona intertidale, fino a pochi metri di profondità.

Altre Definizioni con attinie; anemoni; mare;