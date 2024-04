La Soluzione ♚ La chioma equina o leonina

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La chioma equina o leonina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CRINIERA

Curiosità su La chioma equina o leonina: chiesa equina o leonida" La criniera è una caratteristica anatomica degli equidi e dei leoni maschi. Si tratta del pelo particolarmente lungo e folto che ricopre la testa, il collo e la sommità delle spalle dei succitati mammiferi. Nel caso degli equini, la criniera ricopre la parte superiore del collo, mentre il collo di un leone maschio ne è completamente circondato.

