La Soluzione ♚ Né celibi né coniugati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Né celibi né coniugati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VEDOVI

Curiosità su Ne celibi ne coniugati: Ministero dell'interno n. 09605006-15100/4571 del 13 settembre 1996: celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a e divorziato/a dalla circolare del ministero dell'interno... I Vedovi Neri è un club immaginario creato da Isaac Asimov per una serie di brevi racconti gialli che egli iniziò a scrivere dal 1971. La maggior parte dei racconti furono pubblicati nell'Ellery Queen's Mystery Magazine. I racconti seguono sempre la stessa convenzione: i sei membri del club ed un ospite si riuniscono a cena, serviti dall'incomparabile cameriere Henry Jackson, anche lui membro onorario dei Vedovi Neri. Durante la cena l'ospite propone sempre un mistero che i membri del club provano a risolvere, ma solo Henry vede la corretta (e di solito molto semplice) soluzione. I Vedovi Neri è basato su un circolo letterario che Asimov ...