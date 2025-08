Sono rimasti soli nei cruciverba: la soluzione è Vedovi

VEDOVI

Curiosità e Significato di Vedovi

Perché la soluzione è Vedovi? Vedovi indica coloro che hanno perso il coniuge, rimanendo soli dopo la fine di un matrimonio. È un termine spesso associato a sentimenti di nostalgia e ricordo, ma anche a una nuova fase di vita. La parola richiama l’esperienza di chi si confronta con il vuoto lasciato dall’amore perduto, aprendosi a nuovi capitoli personali. In definitiva, i vedovi attraversano un percorso di memoria e rinascita.

Come si scrive la soluzione Vedovi

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

V Venezia

I Imola

