La Soluzione ♚ Fare l indovino La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fare l indovino. PRESAGIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fare l indovino: La passeggiata (Camille Monet con il figlio Jean sulla collina) è un dipinto a olio su tela (100xcm 81 cm) realizzato nel 1875 da Claude Monet. È conservato nella National Gallery di Washington. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La passeggiata (Camille Monet con il figlio Jean sulla collina) è un dipinto a olio su tela (100xcm 81 cm) realizzato nel 1875 da Claude Monet. È conservato nella National Gallery di Washington. presagire (vai alla coniugazione) prevedere o annunciare un evento futuro, prima che esso effettivamente accada agli inizi del Novecento, pochi avrebbero potuto presagire le due guerre mondiali di indizi o fatti, essere forieri di un evento futuro l'andamento della borsa negli ultimi giorni presagisce lo scoppiare di una bolla economica Sillabazione pre | sa | gì | re Pronuncia IPA: /preza'dire/ Etimologia / Derivazione dal latino praesagire, derivazione di praesagus cioè "presago" Sinonimi (accadimenti futuri) predire, profetizzare, vaticinare, pronosticare, preconizzare

predire, profetizzare, vaticinare, pronosticare, preconizzare (per estensione) prevedere, sentire, presentire, avvertire, preavvertire, indovinare, intuire Contrari (accadimenti futuri) nascondere, celare

nascondere, celare (per estensione) ignorare Parole derivate presagibile Altre Definizioni con presagire; fare; indovino; Tavoletta usata nell antichità per fare i conti; Impressionare e colpire fare; Incitare a fare; Indovino biblico che benedì il popolo di Israele; Cerca altre soluzioni cruciverba

PRESAGIRE

P

R

E

S

A

G

I

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Fare l indovino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.