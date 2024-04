La Soluzione ♚ Un cavallo nano

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un cavallo nano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PONY

Curiosità su Un cavallo nano: Contiene immagini o altri file su braccio di bartolo immagine del nano morgante a cavallo di una lumaca del giambologna, su scultura-italiana.com. url consultato... Con il termine pony si intende un cavallo di taglia ridotta, in genere con altezza non superiore a 148 cm al garrese (con i ferri).

Altre Definizioni con pony; cavallo; nano;