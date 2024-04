La Soluzione ♚ Le proprietà misurate in ettari

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le proprietà misurate in ettari. TERRIERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su le proprieta misurate in ettari: Terrier è il termine con il quale si definiscono alcune razze canine selezionate per la caccia agli animali selvatici nelle tane sotterranee e, in generale, per la cattura di piccoli mammiferi nocivi, come topi e ratti. Per la precisione, i terrier si dividono in trentatré razze differenti, come a seguire sarà descritto.

