In testa agli Unni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa agli Unni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UN

Significato/Curiosita : In testa agli unni

Persona norvegese, vedi unni (nome). gli unni erano un popolo guerriero nomade, proveniente dalla siberia meridionale, che giunse in europa nel iv secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : In testa agli Unni : testa; unni; Totalmente usciti dalla testa ; Si dimostra ragionando con la propria testa ; Mostro alato dal corpo leonino e testa d aquila; Quando ha paura nasconde la testa nella sabbia; dalla testa bianca: è il simbolo degli Stati Uniti; Era il re degli unni ; Fu re degli unni ; Era re degli unni ; Calò alla testa degli unni ; Capeggiò gli unni ;

