Astuzia per ingannare

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Astuzia per ingannare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STRATAGEMMA

Curiosità su Astuzia per ingannare: Circe. penelope è il simbolo per antonomasia della fedeltà coniugale femminile, contrapposta ad elena di troia. la sua astuzia con i proci e la sua prudenza... I trentasei stratagemmi sono un trattato di strategia militare cinese che descrive una serie di astuzie usate in guerra, in politica e nella vita sociale, spesso tramite mezzi non ortodossi e ingannevoli. Il testo è stato scritto probabilmente durante la Dinastia Ming (1366-1610).

