La Soluzione ♚ Espediente tranello La definizione e la soluzione di 11 lettere: Espediente tranello. STRATAGEMMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Espediente tranello: Dieci stratagemmi (reso graficamente X stratagemmi) è il ventiquattresimo album in studio del cantautore italiano Franco Battiato, pubblicato nel 2004 dalla Sony Music. Sostantivo Significato e Curiosità su: Dieci stratagemmi (reso graficamente X stratagemmi) è il ventiquattresimo album in studio del cantautore italiano Franco Battiato, pubblicato nel 2004 dalla Sony Music. stratagemma m sing (pl.: stratagemmi) modo per evitare una causa o un oggetto (senso figurato) trarre in inganno alludendo a qualcosa simile a quanto riguarda sé, in parte e persino in modo esplicito, per ottenere un ruolo, una posizione, un riconoscimento invero senza le capacità dovute ovvero mai reputate riconoscibili come in altri mirando a destabilizzare il nucleo del gruppo con un astuto stratagemma ha veramente indignato e diviso tutti Sillabazione stra | ta | gèm | ma Pronuncia IPA: /strata'dmma/ Etimologia / Derivazione dal latino strategema, che deriva dal greco statµa, a sua volta derivato da stat ossia comandare (l’esercito) Sinonimi astuzia, trucco, espediente, accorgimento, trovata, mossa strategica, mossa astuta, pensata, sotterfugio, malizia, artificio, inganno Contrari giovialità, entusiasmo

( senso figurato ) trasporto

trasporto ( familiare ) essere tranquillo

essere tranquillo innocenza

(per estensione) ammirazione Altre Definizioni con stratagemma; espediente; tranello; Ingegnoso espediente; Espediente truffaldino; Tendere un tranello; Tranello trabocchetto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Espediente tranello

STRATAGEMMA

S

T

R

A

T

A

G

E

M

M

A

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Espediente tranello' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.