La Soluzione ♚ Il Sant Angelo è a Roma

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il Sant Angelo è a Roma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CASTEL

Curiosità su Il sant angelo e a roma: Di castello, è un ponte che collega piazza di ponte s. angelo al lungotevere vaticano, a roma, nei rioni ponte e borgo. fu costruito a roma nel 134 dall'imperatore... Castel del Monte è una fortezza del XIII secolo, fatta costruire da Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia, sulla sommità di una collina a 539 metri s.l.m nell'altopiano pugliese delle Murge settentrionali. Si trova nell'omonima frazione del comune italiano di Andria, sita a 17 km dalla città, nei pressi della località di Santa Maria del Monte. Inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1996, nel 2014 è stato il trentesimo sito statale italiano più visitato, con 206 924 visitatori e un introito lordo totale di 518 960 Euro. Inoltre è raffigurato sulla versione italiana della moneta da ...

