Aerei come il Boeing 727 nei cruciverba: la soluzione è Trireattori

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Aerei come il Boeing 727' è 'Trireattori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIREATTORI

Curiosità e Significato di Trireattori

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trireattori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Trireattori? Trireattori sono aerei dotati di tre motori, come il classico Boeing 727. Questa configurazione permette una buona potenza e affidabilità, ideali per voli nazionali e regionali. Il termine deriva dal prefisso tri-, che indica tre, e reattori, riferendosi ai motori turbojet o turbofan. È un esempio di come l'aviazione sfrutti diverse combinazioni motoristiche per adattarsi alle esigenze di volo.

Come si scrive la soluzione Trireattori

Hai davanti la definizione "Aerei come il Boeing 727" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

