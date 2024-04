La Soluzione ♚ L amico più caro

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L amico più caro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INTIMO

Curiosità su L amico piu caro: Questa breve vita.» (tito lucrezio caro, de rerum natura, ii, 14-16, traduzione di luca canali) tito lucrezio caro (in latino titus lucretius carus, pronuncia... Con le espressioni biancheria intima, intimo e lingerie (termine francese, pronuncia [l~'i] – che deriva da linge, "di lino") si definisce l'insieme di elementi di vestiario indossati sotto i vestiti. Con biancheria intima (o intimo) si indicano tanto capi femminili quanto capi maschili, mentre il termine lingerie (adattato in italiano fin dal XVII secolo in lingeria) di solito viene riservato ai capi prettamente femminili e particolarmente ricercati.

