Lo è l amico affezionato

Con le espressioni biancheria intima, intimo e lingerie (termine francese, pronuncia [l~'i] – che deriva da linge, "di lino") si definisce l'insieme di elementi di vestiario indossati sotto i vestiti. Con biancheria intima (o intimo) si indicano tanto capi femminili quanto capi maschili, mentre il termine lingerie (adattato in italiano fin dal XVII secolo in lingeria) di solito viene riservato ai capi prettamente femminili e particolarmente ricercati. Aggettivo intimo superlativo di interno che è nascosto e perciò non si vede Sostantivo intimo m solo sing parte più interna Sostantivo intimo sessualità (familiare) biancheria (senso figurato) interiorità, profondità dei sentimenti Voce verbale intimo prima persona singolare dell'indicativo presente di intimare Sillabazione ìn | ti | mo Pronuncia IPA: /'intimo/ Etimologia / Derivazione (nascosto) dal latino intimus , composto da in cioè "in, dentro"

dal latino , composto da cioè "in, dentro" (diritto) deriva da intimare, dal latino tardo intimarecioè "rendere intimo, far penetrare, anche nella mente" e poi tramutatosi nel significato di "far sapere, notificare" Sinonimi interno, profondo, intrinseco

interiore, spirituale

( senso figurato ) nascosto, segreto, inconfessato, recondito, riposto, esclusivo

nascosto, segreto, inconfessato, recondito, riposto, esclusivo stretto, privato, confidenziale, fraterno

accogliente, caldo, ospitale

( eufemismo ) amoroso, carnale, genitale, sessuale, sensuale

amoroso, carnale, genitale, sessuale, sensuale familiare, strettissimo, carissimo

(sostantivo) anima, coscienza, interiorità

anima, coscienza, interiorità confidenza, interno, intimità, animo, cuore, spirito, coscienza, psiche

amico

Contrari (aggettivo) esterno, esteriore, estrinseco, estraneo, sconosciuto

esterno, esteriore, estrinseco, estraneo, sconosciuto ( senso figurato ) evidente, notorio, manifesto palese,

evidente, notorio, manifesto palese, superficiale

( senso figurato ) freddo, ostile, inospitale

freddo, ostile, inospitale ( senso figurato ) spirituale, platonico

spirituale, platonico (sostantivo) superficie, apparenza

Sentire sgomento; Ben chiuso nel cuore; La testa dell amico; L amico di Charlie Brown; La D Amico della tivù; Affezionato devoto;

INTIMO

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo è l amico affezionato' è INTIMO.