La Soluzione ♚ L Asinio amico di Virgilio

La soluzione di 8 lettere per la definizione: L Asinio amico di Virgilio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLLIONE

Curiosità su L asinio amico di virgilio: – "virgilio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi virgilio (disambigua). publio virgilio marone, noto semplicemente come virgilio o vergilio... Marco Vitruvio Pollione (in latino Marcus Vitruvius Pollio; Formia, 80 a.C. circa – dopo il 15 a.C. circa) è stato un architetto e scrittore romano, attivo nella seconda metà del I secolo a.C., considerato il più famoso teorico dell'architettura di tutti i tempi. Il suo trattato De Architectura è stato il fondamento dell'architettura occidentale fino alla fine del XIX secolo.

