Un affettato elegantone

Home / Soluzioni Cruciverba / Un affettato elegantone

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un affettato elegantone' è 'Snob'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SNOB

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un affettato elegantone" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un affettato elegantone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Snob? Un termine che descrive una persona che si mostra molto raffinata e sofisticata, spesso con comportamenti e atteggiamenti che cercano di distinguersi dalla massa. Questa persona tende a ostentare un certo senso di superiorità, dando l'impressione di essere più colta o di appartenere a un livello sociale superiore. La sua eleganza apparente può sembrare superficialità, ma è spesso motivata dal desiderio di essere percepita come di classe. La sua presenza può risultare un po' fastidiosa o troppo artificiale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un affettato elegantone nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Snob

Per risolvere la definizione "Un affettato elegantone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un affettato elegantone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Snob:

S Savona N Napoli O Otranto B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un affettato elegantone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si atteggia a signore senza esserloSi atteggia a gran signoreVuole sembrare un gran signorePittori di stile affettatoL unità di peso usata per l affettatoVuole fare l elegantoneL elegantone d una voltaAffettato in società