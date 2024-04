La Soluzione ♚ Addormenta il paziente

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Addormenta il paziente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANESTESIA - ANESTETICO

Curiosità su Addormenta il paziente: Consiste nell’induzione del sonno grazie ad un farmaco ipnotico che addormenta il paziente, seguito da una valutazione endoscopica della respirazione; tale... In medicina, il termine anestesia indica l'abolizione della sensibilità , della coscienza, e del dolore, unitamente al rilassamento muscolare. L'anestesiologia è quindi quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante un intervento di chirurgia o durante una procedura invasiva. La parola fu inventata dal medico e poeta Oliver Wendell Holmes, che la mutuò dal greco assa (mancanza della sensibilità ). Egli coniò il termine in una lettera diretta al dentista William Green Morton, il primo medico a dimostrare pubblicamente l'efficacia anestetica dell'etere durante un'operazione ...

