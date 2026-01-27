A udirla ci si addormenta

SOLUZIONE: CANTILENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A udirla ci si addormenta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A udirla ci si addormenta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cantilena? Una melodia dolce e ripetitiva che rilassa l'orecchio e calma la mente, favorendo il sonno. La cantilena è spesso usata dai genitori per tranquillizzare i bambini e accompagnarli nel riposo notturno. La sua semplicità e il ritmo rassicurante creano un'atmosfera di pace. Ascoltarla può essere un modo per trovare sollievo dallo stress e prepararsi a un sonno sereno.

Se la definizione "A udirla ci si addormenta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A udirla ci si addormenta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cantilena:

C Como A Ancona N Napoli T Torino I Imola L Livorno E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A udirla ci si addormenta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

