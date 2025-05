Addormenta per forza nei cruciverba: la soluzione è Anestetico

ANESTETICO

Curiosità e Significato di "Anestetico"

Un anestetico è una sostanza che induce un sonno temporaneo, eliminando il dolore e le sensazioni, spesso usata durante interventi medici o chirurgici. La parola deriva dal greco an- (senza) e esthesis (sensazione), e significa addormentare per forza.

Come si scrive la soluzione: Anestetico

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A A N L U O B F C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONFABULARE" CONFABULARE

