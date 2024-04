La Soluzione ♚ Si abbandonava per andare all assalto

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si abbandonava per andare all assalto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRINCEA

Curiosità su Si abbandonava per andare all assalto: Ingresso di garibaldi a napoli. intanto, il 6 settembre re francesco ii abbandonava napoli, imbarcandosi con la famiglia sul vapore messaggero, cercando... La trincea è un tipo di fortificazione militare difensiva costituita, nella sua forma più semplice, da un fossato lineare scavato nel terreno per ospitare al suo interno le truppe, che in questo modo si trovano protette dal tiro delle armi nemiche. Fortificazione tipica della guerra d'assedio, in particolare dopo l'introduzione delle armi da fuoco, la trincea divenne un elemento caratteristico dei conflitti dell'inizio del XX secolo: fu in particolare durante la prima guerra mondiale che la guerra di trincea assunse le sue dimensioni più imponenti e caratterizzanti.

Altre Definizioni con trincea; abbandonava; andare; assalto;