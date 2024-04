La Soluzione ♚ Ha abbandonato i ranghi

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Ha abbandonato i ranghi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISERTORE

Curiosità su Ha abbandonato i ranghi: Nove ranghi (cinese semplificato: ; pinyin: jiupin zhongzhèng zhi), conosciuto anche come sistema per la selezione dei funzionari a nove ranghi (cinese... La diserzione è il reato commesso dal militare che, in tempo di pace o in guerra, abbandona il suo posto senza esserne autorizzato, con l'intenzione di non ritornare.

Altre Definizioni con disertore; abbandonato; ranghi;