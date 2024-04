La Soluzione ♚ Abbandonato dagli inquilini

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Abbandonato dagli inquilini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISABITATO

Curiosità su Abbandonato dagli inquilini: Gli inquilini nel tugurio devono nominarsi tra loro in modo palese, e i più votati risultano essere arnold, giselda, grecia e vittorio; gli inquilini rimasti... Valle Pezzata è una frazione del comune di Valle Castellana in Provincia di Teramo, raggiungibile solo a piedi. La seconda parte del toponimo, pezzata, è il derivato di pezza ossia "terreno diviso in appezzamenti" o "terreni quotizzati". Lo storico Niccola Palma (vol. IV, pag. 235 della 1ª ediz.) ipotizza invece che il nome pezzata derivi da pozzata ossia località sita in una zona affossata, come di fatto è il più antico dei suoi casali, quello da borea. Il suo territorio è compreso nell'area dei Monti della Laga, nel cuore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La frazione ha due borghi, vicini tra loro: Valle Pezzata da ...

Altre Definizioni con disabitato; abbandonato; inquilini;