La Soluzione ♚ Hanno abbandonato il celibato

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Hanno abbandonato il celibato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MARITI

Curiosità su Hanno abbandonato il celibato: (pronuncia inglese /'nsl/, parola macedonia dall'inglese involuntary celibate, "celibe involontario") è un membro di una subcultura online costituita... Mariti – uomini in rapporti coniugali Mariti (Husbands) – film del 1970 diretto da John Cassavetes Giovanni Mariti – antiquario e scienziato italiano

Altre Definizioni con mariti; hanno; abbandonato; celibato;