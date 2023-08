Eroe etrusco che fu alleato di Enea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eroe etrusco che fu alleato di Enea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TARCONTE

Significato/Curiosita : Eroe etrusco che fu alleato di enea

fu un eroe troiano secondo solo a ettore, ma assume un ruolo di minor rilievo all'interno dell'iliade di omero. enea è il protagonista dell'eneide di... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. tarconte (tarchun-us in lingua etrusca) è un eroe della mitologia etrusca. figlio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

