La Soluzione ♚ Abbandonarsi alla pigrizia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbandonarsi alla pigrizia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OZIARE

Curiosità su Abbandonarsi alla pigrizia: Baudelaire soddisfa quel suo principio di non abbandonarsi all'"ebbrezza del cuore". l'atto che conduce alla poesia pura si chiama lavoro, è metodica costruzione... La vita secondo Jim (According to Jim) è una sitcom statunitense prodotta dal 2001 al 2009. Il protagonista della serie è l'attore James Belushi nei panni di Jim, un padre di famiglia immaturo e irresponsabile; secondo le intenzioni degli autori, il protagonista Jim è una sorta di personificazione di Homer Simpson. La serie ha ottenuto 4 candidature ai Primetime Emmy Awards e 7 allo Young Artist Award. La sitcom è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti da ABC, mentre in Italia è stata trasmessa in chiaro da Italia 1 e sul satellite da Disney Channel e Fox. In Svizzera è stata trasmessa da RSI LA1.

