La soluzione di 12 lettere per la definizione: Abbandonarsi all immaginazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FANTASTICARE

Curiosità su Abbandonarsi all immaginazione: Crisi esistenziale, e preferirebbe inscenare il suicidio piuttosto che abbandonarsi a disprezzare la perdita della vena artistica. dopo un tentativo di suicidio... Fantastica Moana è un film del 1987 diretto da Riccardo Schicchi e segna il debutto ufficiale di Moana Pozzi nel mondo dell'hard core. L'anno precedente la Pozzi aveva raggiunto una certa notorietà con il processo per lo spettacolo Curve deliziose, dove le protagoniste femminili, Moana Pozzi, Cicciolina, Ramba, Cornelia Oltean e il loro manager Schicchi, insieme addirittura al tecnico delle luci furono denunciati per atti osceni e denunciati per la violazione dell'articolo 528 del codice penale italiano.

