La Soluzione ♚ Abbandonare la gara

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbandonare la gara. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RITIRARSI

Curiosità su Abbandonare la gara: Della gara al decimo giro, quando rosberg fu costretto ad abbandonare la gara, per la rottura del turbo. al quattordicesimo giro niki lauda prese la terza... Un anacoreta (dal greco at anachoretes, derivato da ae anachorêin, ritirarsi) è un religioso che abbandona la società per condurre una vita solitaria dedicandosi all'ascesi, alla preghiera e alla contemplazione. L'anacoretismo, nell'evoluzione del monachesimo, è una forma intermedia tra ascetismo e cenobitismo, caratterizzata da isolamento, non sempre totale, preghiera, lavoro per il proprio sostentamento e austerità della vita. L’anachòresis è l’abbandono della società e la fuga nel deserto.

Altre Definizioni con ritirarsi; abbandonare; gara;