La Soluzione ♚ Una trasmissione radio ricevibile online

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una trasmissione radio ricevibile online. PODCAST Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Una trasmissione radio ricevibile online: Broadcasting sia per la tv sia per la radio, concentrandosi in particolare su applicazioni innovative per la trasmissione digitale del segnale tv. le tecnologie... Il podcasting è l'insieme delle tecnologie e delle operazioni relative al download automatico in rete di file di qualsivoglia natura, detti podcast (fusione delle parole iPod, laddove pod sta per "baccello" o "capsula", e broadcast, ovverosia "trasmissione"), tramite un'infrastruttura di trasmissione dati e un programma client chiamato "aggregatore" o feed reader. I podcast sono contenuti audio diffusi via internet. In genere sono costituiti da file video o audio. In realtà non esiste preclusione tecnica verso altri tipi di file. La fruizione del podcast non è legata ad un sistema operativo né ad alcun browser specifico. I contenuti di un ...

