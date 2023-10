Trasmissione in cioè online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasmissione in cioè online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : STREAMING

Significato/Curiosita : Trasmissione in cioe online

Intitolato sword art online ii, è stato trasmesso dal 5 luglio al 20 dicembre 2014. un film d'animazione dal titolo sword art online - the movie: ordinal... Intitolato sword artii, è stato trasmesso dal 5 luglio al 20 dicembre 2014. un film d'animazione dal titolo sword art- the movie: ordinal... Nel campo delle telecomunicazioni, lo streaming, in italiano flusso multimediale o flusso audiovisivo, identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

