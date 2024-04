La Soluzione ♚ Il tipico minestrone triestino

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il tipico minestrone triestino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IOTA

Curiosità su Il tipico minestrone triestino: Di pane e zucca gnocchi di prugne/susine gulasch triestino grappa granzevole o granseole alla triestina grissini gubana friulana e goriziana infusi di fiori... Iota (; ) è la nona lettera dell'alfabeto greco e si pronuncia [i]. È una delle cinque vocali (ha, però 2 versioni fonetiche), ed è ancipite, cioè la sua quantità può essere sia lunga che breve. È detta, come la , vocale debole, e può formare dittongo con le vocali forti (a, e, , , ); in caso di dittongo spurio (cioè in unione con una vocale lunga), tuttavia, lo viene sottoscritto e non si pronuncia (ad esempio: oppure ); ma se la lettera è maiuscola lo si ascrive pur non essendo pronunciato (ad esempio si legge [a]). In caso di dittongo proprio, invece, cioè in unione con una vocale breve, lo si ascrive e viene comunemente ...

Altre Definizioni con iota; tipico; minestrone; triestino;