Minestrone triestino - Cruciverba

Il minestrone triestino, noto anche come "iota", è una zuppa tradizionale della città di Trieste, situata nella regione italiana del Friuli-Venezia Giulia. Questa gustosa pietanza è caratterizzata da una combinazione unica di ingredienti che riflettono l'influenza di diverse culture presenti nella zona. L'iota è preparato con fagioli bianchi, crauti (cavolo fermentato), patate, costine di maiale affumicate, salsiccia, pancetta, cipolle e spezie. La zuppa viene solitamente servita calda e arricchita con una spolverata di pepe nero. Il risultato è un piatto ricco e saporito, con un equilibrio perfetto tra la dolcezza dei fagioli, la leggera acidità dei crauti e il sapore affumicato della carne. L'iota rappresenta un'icona culinaria della regione e un piatto apprezzato da locali e visitatori che desiderano assaporare un'autentica esperienza gastronomica triestina.

