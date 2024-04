La Soluzione ♚ I signori di Manzoni La definizione e la soluzione di 3 lettere: I signori di Manzoni. LOR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su I signori di manzoni: Disambiguazione – "manzoni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi manzoni (disambigua). alessandro manzoni (milano, 7 marzo 1785 – milano... Non ragioniam di lor, ma guarda e passa è un celebre verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, diventato un modo di dire comune, sebbene con numerose varianti, uguali nel senso, ma modificate nel testo ("non ti curar di loro", "non parliam di loro", ecc.). Nel Canto III dell'Inferno, al verso 51 della diciassettesima terzina, Virgilio sta descrivendo i cosiddetti "ignavi" (un'attribuzione, in realtà, mai usata da Dante ma nata in seno ... Altre Definizioni con lor; signori; manzoni; Puo precedere signori; Precede signori; Gli Inni di Manzoni; 1821 ode di Manzoni;

La risposta a I signori di Manzoni

LOR

L

O

R

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'I signori di Manzoni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.