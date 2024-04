La Soluzione ♚ Scranni regali La definizione e la soluzione di 5 lettere: Scranni regali. TRONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Scranni regali: È ambientata nella camera che, con la presenza del letto nuziale e lo scranno sullo sfondo, è il luogo dell'unione matrimoniale. il letto ha relazione... I Troni (in ebraico ophanim, in greco Thronoi), nella tradizione biblica, sono il terzo dei nove cori angelici. Il loro nome deriva dai troni su cui siedono; sono coloro che mettono in pratica la giustizia di Dio, esseri purissimi al di sopra di ogni tentazione. Altre Definizioni con troni; scranni; regali; Seggi maestosi; Una patrona della Francia; Coprono spalle regali; Cappe regali;

TRONI

