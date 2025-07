Seggi maestosi nei cruciverba: la soluzione è Troni

Home / Soluzioni Cruciverba / Seggi maestosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Seggi maestosi' è 'Troni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONI

Curiosità e Significato di Troni

Vuoi sapere di più su Troni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Troni.

Perché la soluzione è Troni? Seggi maestosi si riferisce a sedie o poltrone eleganti e imponenti, spesso di grandi dimensioni o dal design sontuoso. La parola TRONI deriva dal latino truncus, che significa tronco o parte tagliata, evocando l’idea di qualcosa di grande e maestoso, come un trono. È un termine che suggerisce regalità e imponenza, perfetto per descrivere sedute regali e prestigiose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Seggi con il baldacchinoLi occupano i deputati SeggiCassette collocate entro seggi elettoraliIl sondaggio effettuato all uscita dei seggiSeggi di imperatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Troni

La definizione "Seggi maestosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N O I O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORMONI" ORMONI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.