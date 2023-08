Il crollo d un castello in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il crollo d un castello in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DISILLUSIONE

Significato/Curiosità : Il crollo d un castello in aria

Il crollo di un castello in aria rappresenta una metafora potente e suggestiva per descrivere una disillusione profonda. Immaginiamo un imponente castello sospeso nell'azzurro dei sogni, un edificio di speranze e desideri irrealizzati. Quando questa visione fantastica si scontra con la realtà, tutto ciò che sembrava solido e duraturo collassa in un attimo, lasciando dietro di sé un senso di smarrimento e amarezza. Questo evento simbolico evoca la fine di un'illusione, l'incontro con la fragilità dell'idealismo e la consapevolezza che i sogni, se non radicati nella concretezza, possono svanire nell'aria come castelli di carta. È un'esperienza che segna profondamente, ma può anche aprirci gli occhi verso una nuova consapevolezza della realtà.

