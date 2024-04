La Soluzione ♚ Percorre sempre strade di campagna

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Percorre sempre strade di campagna. TRATTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Percorre sempre strade di campagna: Nel valdarno inferiore e scorre per 99,305 km. percorre la città metropolitana di firenze e le province di pisa e livorno, collegandone i capoluoghi. è... In agricoltura il trattore agricolo, detto anche trattrice agricola (dal latino trahere, trainare), è un mezzo utilizzato in agricoltura per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per i lavori agricoli. Appartenente alla famiglia delle macchine agricole semoventi, in meccanica agraria è considerato una macchina motrice, mentre le macchine agricole che eseguono i lavori trainate dal trattore (come l'aratro) o agganciate alla sua presa di potenza (come lo spandiconcime) vengono dette macchine operatrici.

