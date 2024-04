La Soluzione ♚ Fa uscire i bossoli La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fa uscire i bossoli. ESTRATTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa uscire i bossoli: L'estrattore Soxhlet è uno strumento di laboratorio inventato nel 1879 da Franz von Soxhlet. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'estrattore Soxhlet è uno strumento di laboratorio inventato nel 1879 da Franz von Soxhlet. estrattore (professione) colui che è addetto all'attività di estrazione, principalmente in ambito minerario (chimica) strumento per ottenere sostanze liquide o solide tramite l'impiego di solventi chimici (gastronomia) elettrodomestico da cucina usato per ricavare il succo dalla polpa di frutta o verdura (meccanica) utensile per l'asportazione a trazione di perni, ingranaggi, cuscinetti e componenti analoghi (armi) meccanismo che permette l'estrazione del bossolo dopo lo sparo Sillabazione e | strat | tó | re Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione da estrarre, con l'aggiunta del suffisso -tore Termini correlati (cucina) spremiagrumi, centrifuga

spremiagrumi, centrifuga (cucina) (per estensione) frullatore Aldo Gabrielli, Vocabolario della Lingua Italiana edizione online su grandidizionari.it , Hoepli

ESTRATTORE

