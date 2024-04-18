La campagna circostante

Home / Soluzioni Cruciverba / La campagna circostante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La campagna circostante' è 'Contado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTADO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La campagna circostante" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La campagna circostante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Contado? Il termine si riferisce alle aree rurali che circondano le città o i centri abitati principali. È un territorio caratterizzato da campi coltivati, paesaggi naturali e comunità agricole, lontano dall’urbanizzazione intensa. Questa regione rappresenta spesso il luogo di produzione agricola e di vita più tranquilla rispetto alle zone urbane. È importante per l’economia e l’ambiente, mantenendo un rapporto stretto con le tradizioni e le risorse naturali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La campagna circostante nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Contado

Se la definizione "La campagna circostante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La campagna circostante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Contado:

C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La campagna circostante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La... campagna feudaleLa campagna ai tempi del feudalesimoÈ tutto intorno alla cittàRelativo alla campagnaImbianca la campagnaL azienda che offre ospitalità in campagnaColazione all aperto in campagnaCasetta russa di campagna