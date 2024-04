La Soluzione ♚ Un ordine architettonico La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un ordine architettonico. DORICO - IONICO - CORINZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un ordine architettonico: Citazioni di o su ordine architettonico wikizionario contiene il lemma di dizionario «ordine» wikiversità contiene risorse su ordine architettonico wikimedia... L'ordine dorico è il più antico degli ordini architettonici greci. Il suo nome è dovuto all'origine peloponnesiaca, anche se si diffuse a partire dal VII secolo a.C. al resto del territorio greco e alle colonie di Magna Grecia. In questo ordine sono costruiti molti dei templi superstiti della Magna Grecia e alcuni degli edifici più importanti della Grecia stessa, tra i quali il Partenone nell'Acropoli di Atene e il Tempio di Zeus ad Olimpia. Altre Definizioni con dorico; ordine; architettonico; Un visitato monumento di Ravenna; Uno degli ordini architettonici; Un ordine architettonico classico; Principio d ordine; Stile architettonico e decorativo sorto in Francia;

DORICO

